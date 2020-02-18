近來因為新冠肺炎疫情影響，傳出部分旅遊業、觀光業大放無薪假，或是鼓勵員工多休假，勞動部預計在21日修正「充電再出發訓練計畫」，補助訓練津貼為每小時158元、每月120小時，補助訓練費用上限也提高到新臺幣350萬元，目前匡列預算約5億元。

受到新冠肺炎疫情影響，如觀光旅遊業營運受到影響及衝擊，事業單位為維持營運，可能採行勞雇協商減少工時，為協助在職勞工安心安穩工作，勞動部且充分利用暫時減少工時參加訓練課程，修正「充電再出發訓練計畫」，將「傳染病防治法」所定傳染病防治事由納入計畫適用規定，並提高對勞工及事業單位的補助。

計畫修正後，針對這段期間減少工時、參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數上限特別自100小時提高為120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8960元的訓練津貼；為協助事業單位利用這段期間提升人力資本，辦理訓練課程的補助訓練費用上限，也從原190萬元提高到350萬元。

勞動部常務次長林三貴表示，為了協助事業單位穩定雇用勞工，目前勞動力發展署提供「充電再出發」計畫，為了協助在職勞工安心工作，修正相關計畫，把辦訓費用從190萬元提高為350萬元、訓練津貼上限則從100小時修正為120小時、最高可領1萬8960元。

該計畫申請期間從2月21日至今年8月31日為止，實施期程從受理申請開始至今年12月31日為止。

(中時 )