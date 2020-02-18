新營火車站排班司機口罩、酒精欠缺，找上市議員蔡育輝求助。(莊曜聰攝)

白牌計程車司機染病身亡，讓司機們更有憂患意識，載客前後都會進行清潔消毒。(莊曜聰攝)

新冠肺炎疫情持續，各項產業衝擊逐漸浮現，觀光、交通、農產、製造業都有狀況，中央正在擬定紓困方案，台南市議員蔡育輝則認為，針對天災、傳染病，地方政府應該訂出相關的紓困條例，有限度的因應當下情況，而不是坐等中央政策，應該掌握第一時間降低影響，讓相關業者能夠生存下去。

張姓導遊說，年前疫情爆發，迄今大陸團全取消，海外旅遊也受影響，像之前義大利停航，他就遭取消4個團的行程，公司員工旅遊也改為國內行甚至乾脆取消，有些小型旅行社悄悄放起無薪假，大型旅行社照規矩來，但得背負人事成本壓力，非常吃緊，若疫情再持續或失控，恐怕掀起倒閉潮。

蔡育輝18日邀請市府相關單位及計程車司機在服務處舉行座談，他表示疫情延燒，短期內難平息，包括旅宿、餐飲、遊覽車等行業不僅生意收入銳減，還得承受付薪水、繳租金、還貸款等壓力，中央或地方政府要有各種配套，除了讓銀行不要「雨天收傘」，還要想辦法「雪中送炭」，開闢商機。

蔡育輝說，全球化趨勢相對的讓疫病的傳播變得極為快速，這次的新冠肺炎與之前的SARS，還有每年夏季都會發生的登革熱，政府都應該對此制定對策，像雙北就正在研擬訂定紓困方案，比如說公有市場租金減免等，搭配中央政策，他呼籲南市府比照雙北「延稅、減租、優息、振興」等原則，提出協助轄內業者的措施。

日前白牌計程車司機染病身亡，在新營火車站排班的司機們也很恐慌，向蔡育輝陳情口罩、酒精難買無法自保，蔡也將生達化學製藥捐贈的酒精轉送，並提醒政府酒精噴頭不足的問題，市府交通局代表也承諾會注意。

(中時 )