呼應德國和芬蘭的電池材料工廠將採用領先業界的能源組合，降低整體價值鏈的二氧化碳排放，德化工大廠巴斯夫宣佈將在德國施瓦茨海德（Schwarzheide）新建正極活性材料（CAM）電池材料生產基地，初期年產約40萬輛電動車提供電池材料，以支援歐洲電動車（EV）價值鏈發展的多項投資計畫之一。

巴斯夫催化劑業務總裁彼得·舒馬赫 ( Peter Schuhmacher ) 博士表示，芬蘭和德國的工廠臨近歐洲的電池製造基地，可為客戶提供可靠的客製化高鎳正極活性材料產品。透過在芬蘭和德國的投資，巴斯夫將成為第一家在現今三個主要市場—亞洲、美國和歐洲，均有當地生產能力的正極活性材料供應商。

巴斯夫全球約122,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域：2018年巴斯夫全球銷售額約630億歐元。其中，巴斯夫催化劑業務部生產提供動力所需的燃料，並確保各種化學品、塑膠和包括先進電池材料等產品的高效生產。

巴斯夫指出，施瓦茨海德工廠的模組化設計和基礎設施可支援其產能的快速擴張，讓巴斯夫能滿足歐洲電動車市場需求，採用巴斯夫位於芬蘭哈爾亞瓦爾塔（Harjavalta）工廠生產的正極材料前驅體（PCAM）進行生產。兩家工廠預計於2022年投產。

巴斯夫規劃，施瓦茨海德基地的能源來自於其熱電聯產的高效燃氣蒸汽渦輪電廠，除進一步優化提升生態效能，也計畫在電池材料生產工廠投產後整合利用再生能源。哈爾亞瓦爾塔工廠則採用當地的再生能源進行生產，包括水電、風電以及生物發電。這些有益的能源組合將為巴斯夫正極活性材料提供非常低的二氧化碳足跡。

(工商 )