由宏碁集團創辦人施振榮出面號召催生的「台灣全球無線平台策進會」，於今（18）日召開會員大會、正式成立，推選交大副校長林一平擔任會長，並邀請施振榮擔任榮譽會長，來自各領域的會員業者將攜手搶攻IoT物聯網市場的新機會，以「GloRa」品牌打出台灣「夢幻虛擬國家隊」。

林一平表示，Glora為一個以無線通訊為主的產學研共創平台，該會將以施振榮推動的「共創價值、利益平台」王道精神，來促進各領域業者在此平台上合作、攜手共創價值，並追求整個王道產業生態的利益平衡，這也是台灣全球無線平台策進會成立的目的，大家一同貢獻自己所長，一同享受共創的成果。

施振榮則指出，台灣全球無線平台策進會推廣的「GloRa」是一個開放創新的平台，業者自行建構採用GloRa技術的基礎建設應用在物聯網有幾點優勢，包括傳輸穩定可靠、低功率、易維護、高資安性、具彈性規模且經濟效益較高。期待未來大家可以在此平台上攜手合作，以虛擬夢幻國家隊迎（贏）向全球AIoT崛起的大契機，集結大家的力量一起「打群架」。

目前在「GloRa」技術的相關應用，除了台灣包括台塑集團、友達集團、緯創資通等企業已導入製造業廠區監控的相關應用外，還可進一步應用在智慧交通、智慧城市與感測、智慧交控與路燈控制、智慧城市與Ubike、智慧農業、緊急救援人員的定位外，未來還將推向國際市場。

(工商 )