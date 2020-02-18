苗栗縣公私立中等學校暨國民小學聯合運動會即日起至21日登場，1500多位選手參賽，展現平時訓練的成果，提升水準，帶動運動風氣蓬勃發展。教育處也因應肺炎疫情，18日開幕典禮即安排入場處進行體溫測量，落實防疫措施。

聯合運動會為期4天，縣長徐耀昌、立委陳超明與徐志榮，議長鍾東錦率同多位議員18日參加開幕式，為選手加油。徐耀昌指出，縣立體育場日前完成整修，整建跑道和各項設備，讓參賽選手有完善且嶄新的田徑場上發揮實力，展現訓練成果，期以帶動運動風氣、培訓更多優秀的體育專才。

教育處說明，運動會一併選拔優秀選手，集訓後將代表苗栗，參加4月全國中等學校運動會及5月全國小學田徑錦標賽，盼選手們締造佳績為苗栗爭取最高榮譽。

運動會聚集大量學生，縣府因應新冠肺炎於體育場入口增設量測體溫等防疫措施，徐耀昌也指示相關單位做好橫向連繫，全面防疫。

(中時 )