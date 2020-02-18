「新型冠狀病毒」疫情升溫，由於國內外出現多起同桌共餐感染病例，使得餐飲業者生意大受影響，位於漢口路近台灣大道「大祥餐廳」為救景氣，老闆葉祥忠特別搬出自己平日養生秘「黑蒜頭」入菜，研發出黑蒜燜沙公、黑蒜雞湯、黑蒜鮮菇排骨湯，連店裏最熱賣的螃蟹料理都打七折促銷，希望「蟹」謝支持他的消費者。

葉祥忠坦言大祥餐廳開店8年，第一次遇到如此慘淡的疫情衝擊，從大年初五開始生意雪崩掉了四成，不只春酒取消，也有些客人不敢出外用餐，他苦思如何因應，於是拿出平日自己食補養生的秘方黑蒜頭入菜，運用自己30多年的廚藝研發出黑蒜燜沙公、黑蒜雞湯、黑蒜鮮菇排骨湯等菜色，未料這招食補養生策略奏效，不少客人上門也都會都指名黑蒜系列。

大祥海鮮餐廳過去以海鮮粥和海鮮料理聞名，受疫情影響，葉祥忠也逆勢操作店內十餘種螃蟹料理，打七折促銷，昔日一斤重大沙公要價1680元，如今只剩1180元，無論是黑蒜悶沙公、桂花沙公、蒜香粉絲沙公，原是沙公粥，全部都是七折價，他希望除分享自己私房料理，也能降價回饋死忠的客人。

店名：大祥海鮮餐廳

地址：台中市漢口路一段47號

電話：04-23121067

(中時 )