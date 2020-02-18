冠西電(2466)國內第三次有擔保轉換公司債今天完成競拍，公開承銷價格為104.50元。

該公司辦理競價拍賣股數2,660張，本次參與投標投標單筆數計498筆，合格標單共481筆，全部順利拍賣成功，最低得標價格：103.11元，最高得標價格：110.00元，得標加權平均價格：104.50元。

(時報資訊)