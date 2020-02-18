《光電股》冠西電國內第三次有擔保可轉債公開承銷價104.5元 16:312020/02/18 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 冠西電(2466)國內第三次有擔保轉換公司債今天完成競拍，公開承銷價格為104.50元。 該公司辦理競價拍賣股數2,660張，本次參與投標投標單筆數計498筆，合格標單共481筆，全部順利拍賣成功，最低得標價格：103.11元，最高得標價格：110.00元，得標加權平均價格：104.50元。 (時報資訊) #冠西電 #公司債 #競拍 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸出台六項農業支持政策 到年底減免農業信貸擔保相關費用 21:042020/02/14 兩岸 陸金融部委組合拳 助企業抗疫 04:092020/02/15 財經要聞 警方接連逮獲國內2大毒梟 將防「門徒」接班人 03:142020/02/16 社會 疫情延燒 104：在陸台人年後轉職63％不回去 11:392020/02/17 科技 政院紓困出爐 不裁員減薪可十足擔保貸款500萬 16:522020/02/17 政治 冠西電可轉債競拍完成 訂定承銷價104.5元 14:202020/02/18 財經 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 14:272020/02/18 生活 國內再添2腸病毒重症 今年累計4例 15:462020/02/18 生活 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 川普逼死華為…台積電危險？網反應竟是… - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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