三星今日宣布，近日推出其首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip在上周宣布開放預購後，三星商城即以不到6小時的時間搶購一空，而實體通路三星體驗館、三星智慧館，也於今日傳來捷報，宣布預購數量皆已銷售完畢。

三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「Galaxy Z Flip吸引許多目的性導向的顧客，成為各大通路詢問度最高的機種，顯示消費者對摺疊創新型態商品躍躍欲試；同時，追求創新科技的消費者喜歡在第一時間搶先擁有，也讓Galaxy Z Flip尚未正式上市即創下傲人預購佳績，Galaxy Z Flip即將在2月21日正式在台上市，除原有的預購通路外，更多電信業者指定門市與網路夥伴亦已做好萬全備貨準備，三星對後續銷售表現深具信心。

Galaxy Z Flip共推出「頑美黑」和「頑美紫」兩款顏色，單機建議售價48,880元，將於2月21日於指定通路限量上市，可享指定機型舊換新加碼現折。

(時報資訊)