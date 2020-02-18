蘋果公司警告受新冠肺炎疫情影響，本季可能無法達成營收目標，受此影響，科技股遭到拋售，周二日經225指數收跌1.40%，為23,193.80點。東證一部指數收跌1.31%，為1665.71點，創下近4個月新低，33大類股僅一類收高，以電機股跌2.27%，金屬股跌2.02%，機械股跌1.90%，表現最疲弱。

蘋果表示，因中國的新冠肺炎疫情衝擊當地的iPhone手機供應與銷售，本季恐無法達成營收目標，iPhone供應鏈應聲走低，陶瓷電容器大廠村田製作所（Murata Manufacturing Co Ltd）收跌3.4%，被動元件製造商太陽誘電（Taiyo Yuden Co Ltd）跌5.7%，電池供應商TDK跌4.2%。

傳川普政府考慮修訂美國法規，以切斷台積電等外國公司對華為的晶片供貨，此消息亦為市場信心帶來打擊。半導體設備廠東京威力科創收跌4.8%，半導體測試設備廠愛德萬測試大跌5.8%。

重量級權值股軟銀集團收跌4.9%，因印度新創公司Oyo Hotels and Homes－軟銀備受矚目的投資之一，宣布在截至2019年3月底的會計年度，公司虧損由前一年的約5000萬美元爆增逾5倍，達到3.35億美元。

(時報資訊)