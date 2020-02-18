企業雲端運算領導者Nutanix宣布與中華電(2412)旗下中華資安合作，導入Nutanix企業雲作業系統，為台灣在地企業提供領先業界的資訊安全服務。

中華資安是國內電信龍頭中華電信集團底下的資安專業公司，主打三階段的一站式資安服務，包含事前防護檢測、事中監控應變以及事後鑑識復原等，中華資安為台灣金融機構、大中小型企業與政府機構提供紅隊演練、DDoS(分散式阻斷服務)演練、SOC(資訊安全監控中心)監控服務、MDR(託管式偵測及回應)，與資安管理法規範等服務。並對企業進行模擬入侵攻擊，也針對不同企業的特性，找出企業資安弱點並協助管理規劃建置。

隨著業界資安需求改變，越來越多企業希望為客戶建置專屬資安雲，隨之而來則須面對包含機房空間、電力、效能彈性、備份、廠牌整合與維護等問題，同時也更需根據企業的資安制度做彈性調整。

中華資安副總經理游(峰)鵬指出，資安是24小時全年無休的服務，需要的是快速、有效的解決方法，中華資安選擇Nutanix的原因包含能快速整合資安雲的營運模式、優良的技術服務充分節省人力與電力成本，以及能因應業務需求彈性調整效能與擴充，目前我們已透過全新的企業雲作業系統，致力為客戶提供更完善的資安服務。

中華資安是中華電資安業務團隊成員新創成立之子公司，擁有多年的資訊安全攻防實戰經驗，統合研發、實務、技術能力，提供事前檢測、事中監控應變、事後鑑識回復的資安產品及服務，一站式滿足政府及企業的資安需求。

(時報資訊)