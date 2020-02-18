晶睿通訊(3454)因廠區在台灣，且大陸區客戶很少，生產及銷售幾乎未受此次大陸新冠肺炎疫情影響，晶睿董事長陳文昌表示，由於因應農曆年長假，公司有多拉了一些料，且公司現有3個廠區都在台灣，營運看起來還算正面，2月看起來樂觀，3月要看大陸復工狀況。

中美貿易戰及美國國防授權法案，為國內安控廠帶來轉單效益，尤其是晶睿3個廠區都在台灣，獲得歐美客戶青睞，轉單效應帶動公司2019年合併營收達65.73億元，較2018年成長25.55%。

在OBM及ODM業務同步成長下，原本晶睿公司預期，第1季合併營收將優於去年同期，不過新冠肺炎疫情延燒，晶睿公司雖然材料庫存足夠，且公司廠區在台灣，營運未受到影響，但公司也謹慎看待此次疫情對市場的影響，以及材料廠復工狀況，認為疫情對整體產業的影響，可能還要再觀察。

由於品牌事業出貨攀升，晶睿通訊1月合併營收回升到4億9261萬7000元，較去年12月增加14.12%，但較108年1月減少23.27%，從目前訂單來看，晶睿認為，2月蠻樂觀的，有機會比1月好，至於3月要看復工狀況而定。

(時報資訊)