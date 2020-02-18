近來因防疫需求，繼口罩、酒精後，次氯酸水等相關消毒產品也被秒殺。食農專家韋恩表示，雖然次氯酸水是個相當不錯的環境清潔消毒劑，但網路上奇怪的說法越來越多，錯誤使用恐造成腸胃不適等後遺症。

次氯酸水的強氧化性可以殺菌，而且刺激性較低，因此成為新一代的防疫搶手貨。韋恩在《韋恩的食農生活》部落落格中指出，現在次氯酸水生產能力不是問題，但民眾對於使用方法存有許多迷思，他提出下列3點澄清。

1. 次氯酸水可以吃嗎？

依照法規，台灣將次氯酸水列為食品清潔劑用，可以作為水的殺菌或食品容器及食材洗滌之用，食材殘留不得超過1ppm，若直接加在食物裡，恐造成腸胃不良反應。

2. 次氯酸水可以直接噴手嗎？

從科學的角度來看，次氯酸水是一種強氧化劑，高濃度的次氯酸水，可能造成皮膚增厚現象，尤其是嬰幼兒的皮膚嬌嫩，最好經過皮膚敏感性測試再使用。

2. 次氯酸水可以囤積嗎？

次氯酸水怕光、怕熱，時間久了會慢慢被還原、效果遞減，變成水跟鹽等成分，失去消毒作用，所以不建議一次搶購太多，還是用新鮮的最好。

(中時電子報)