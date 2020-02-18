近來因防疫需求，繼口罩、酒精後，次氯酸水等相關消毒產品也被秒殺。食農專家韋恩表示，雖然次氯酸水是個相當不錯的環境清潔消毒劑，但網路上奇怪的說法越來越多，錯誤使用恐造成腸胃不適等後遺症。
次氯酸水的強氧化性可以殺菌，而且刺激性較低，因此成為新一代的防疫搶手貨。韋恩在《韋恩的食農生活》部落落格中指出，現在次氯酸水生產能力不是問題，但民眾對於使用方法存有許多迷思，他提出下列3點澄清。
1. 次氯酸水可以吃嗎？
依照法規，台灣將次氯酸水列為食品清潔劑用，可以作為水的殺菌或食品容器及食材洗滌之用，食材殘留不得超過1ppm，若直接加在食物裡，恐造成腸胃不良反應。
2. 次氯酸水可以直接噴手嗎？
從科學的角度來看，次氯酸水是一種強氧化劑，高濃度的次氯酸水，可能造成皮膚增厚現象，尤其是嬰幼兒的皮膚嬌嫩，最好經過皮膚敏感性測試再使用。
2. 次氯酸水可以囤積嗎？
次氯酸水怕光、怕熱，時間久了會慢慢被還原、效果遞減，變成水跟鹽等成分，失去消毒作用，所以不建議一次搶購太多，還是用新鮮的最好。
文章來源：韋恩的食農生活
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。