屏東潘姓男子深夜前往大武山區訪友，因不諳山區路況，全程透過導航系統找路，車輛一不小心便滑落路旁坑洞，駕駛第一時間向警方求援，並找來吊車協助脫困，才化解這場山區驚魂記。

正值夜班的員警表示，潘男陳述要從泰武鄉紫心樓前往和平村訪友，車輛卻意外從大武山區滑落，就卡在山區內產業道路；但根據對方描述，加上山區腹地廣大，根本無法抵達現場。

雙方開始重新勾勒行車路線，無奈山區訊號不佳，通話斷斷續續，員警一邊安撫對方情緒，一邊詢問附近是否看見鐵皮住宅或高壓電塔，試圖從建築物中分析受困位置，經過10多分鐘的來回溝通，終於透過僅有資訊，成功找到潘男所在位置。

首先確認潘男身體狀況並無不適，決定先協助把貴重物品移出車外，並載往派出所，且代叫計程車讓他能返家休息，並連繫拖吊廠商幫忙將車拖上來，才結束這場驚魂記。

潘男臨走前緊緊握住員警雙手，不斷表達自己的謝意，並強調，其實對於泰武鄉山區道路一點都不熟悉，全程利用車輛ＧＰＳ系統導航，沒想到卻開進人湮罕至的產業道路，急急忙忙下反而不慎滑入路旁水溝內，「多虧有員警幫忙」，不然真的要在深山獨自過夜了。

(中時 )