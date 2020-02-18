每隻古早雞腳上綁著他的品牌「台東快樂古早雞」字樣。（張毓翎攝）

柯宏冀為不讓80萬隻「古早雞」受凍，今年冬天2波寒流估計花費近300萬元在瓦斯紅外線加熱器上。（張毓翎攝）

柯宏冀（右）說，他兒子（左）放寒假時都會來幫忙。（張毓翎攝）

為因應近日寒流侵襲，農漁牧業紛紛展開抗寒大作戰！嘉義縣養雞大戶柯宏冀為不讓80萬隻「古早雞」受凍，今年冬天2波寒流估計花費近300萬元在瓦斯紅外線加熱器上；柯宏冀表示，正值禽流感好發期，古早雞為非改良品種，雖抵抗力較白肉雞好，但也會野放，增加免疫力，躲過流行病的侵犯。

東石鄉民柯宏冀回憶，以前在雲林雞舍的古早雞，曾經也因被驗出禽流感被撲殺銷毀，當時損失慘重，經過這次經驗，讓他更注重防治禽流感的方法。他說，除以帆布隔絕冷空氣，還增設紅外線瓦斯加熱器，來替雛雞或後期大雞防止感冒，此外，白天時，他讓古早雞到雞舍旁邊的菜園活動，進一步增加抗體生成。

白手起家的柯宏冀7年前開始飼養古早雞，如今在嘉義等南部地區都蓋雞舍，他表示，古早雞生長環境為20至25℃，雞跟人類一樣極怕冷，年初陸續傳出禽流感，大家都繃緊神經，做好防範；白肉雞生病時，有些雞農可能會施用抗生素，但古早雞不吃生長激素等，並照正常天數生長，提高抗寒能力。

柯宏冀專攻國內市場賣給各大餐廳業者，因應近年國人對食品安全的高度重視，因此他砸下重本，確保古早雞的品質與安全。他自豪地說，古早雞肉質可是「雞界的LV」，雖然放的成本比飼養白肉雞多，但他認為讓雞回歸自然，正常地生長才是最重要的。

(中時 )