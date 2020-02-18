臺鐵局今（18）日表示，將投入20億元，針對「南苗栗」及「北臺中」的舊山線廊帶觀光發展，修復鐵道，預計2024年完成修復工程後，可在安全穩定的基礎上打造全臺首條多元運具觀光路線，並整合苗栗到彰化之中台灣旅遊景點，帶動觀光整體效益。

臺鐵局攜手臺中市政府及苗栗縣政府，共同提出「舊山線多元運具活化再利用計畫」，結合民間文化資源與地方特色，振興鐵道文化並提升旅遊魅力。

臺鐵局表示，舊山線兼具山林自然景觀及鐵道史蹟，自1998年停駛後，政府及相關民間社團均有活化再利用舊山線之聲音，臺中市政府2016年向交通部申請經費補助，啟動舊山線復駛可行性研究規劃，期間行政院張政務委員景森提出舊山線定位及車具選用之建議，2019年交通部次長黃玉霖將舊山線復駛計畫移交臺鐵局主辦，並請臺鐵局提出整體規劃方案。

同時，交通部長林佳龍也於去年7月29日提出「美麗舊山線 浪漫台三線」構想，整合周邊景點，發展中台灣鐵道觀光。臺鐵局張局長政源接續於去年9月20日踏勘舊山線，並提出路線定位及後續營運開發原則。

臺鐵局說，舊山線可望成為臺灣第一條多元運具觀光路線，串聯三義到后里，需進行相關修復工程，包含后里端復軌連接后里站、沿線消除六處平交道，並優先修復內社川鐵橋、七號隧道及大安溪鐵橋，修復金額擬申請由中央全額負擔，目前臺鐵局彙整計畫中，後續交通部同意後報行政院核定。

臺鐵局說，未來舊山線全線多元運具復駛將可結合文化、觀光、地方產業特色，除帶動三義至后里沿線觀光與文化產業蓬勃發展外，並結合浪漫台三線、苗栗火車頭館、后豐鐵馬道、彰化扇形車庫、高鐵彰化站、集集支線及日月潭風景區等觀光資源，全面拓展中臺灣旅遊市場及活絡觀光產業。

(工商 )