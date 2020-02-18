中信兄弟今（18）日舉行第3場自辦熱身賽，在中信兄弟春訓基地迎戰富邦悍將，本土投手廖乙忠先發5局失1分，還好野手杜家明、吳東融以全壘打助陣，終場中信兄弟10比4力克富邦悍將，自辦賽3連勝。

中信兄弟先發投手廖乙忠前3局被打1安沒失分，4局上，富邦陳凱倫擊出二壘打、隨後林益全打出高飛犧牲打得分，廖乙忠以60球投完5局被打3安失1分。富邦先發投手羅力投1.2局失1分。

中信與富邦之戰炮火隆隆，接替羅力的投手江國豪在3局下遭到中信連打3安打，包括吳東融的3分砲。不過，幫富邦助陣的旅外球員張進德在7局上對鄭凱文擊出陽春砲，富邦將比數追成2比4。

中信兄弟在8局下大反攻，從富邦投手陳明軒手中搶分，打了10名人次、包括5支安打串連攻勢，其中杜家明揮出2分砲，中信單局打下6分。9局上，富邦最後反擊，石翔宇對中信謝榮豪轟出2分砲，比數拉近為4比10。

(中時 )