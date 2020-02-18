新冠肺炎疫情影響民眾出遊興致，卓蘭柑橘買氣明顯衰減，坪林社區自力救濟，將今年賣不完的桶柑加工製成果乾，獨家技術去除表皮精油苦澀味，保留柑橘的酸甜滋味，再透過網路銷售，除了拓展銷路、延長農產銷售時間，也期望替社區打出品牌。
苗栗縣卓蘭鎮有水果王國之稱，農民多以販賣鮮果為主，農曆年前陸續出產的桶柑，受到今年過年早影響，產期採收不完，果農原想留到過年後繼續採收，開放遊客到產地採果、購買，沒想到新冠肺炎疫情升溫，遊客不如預期，桶柑除了價格下跌，也出現賣不完的窘境。
剛上任的坪林社區理事長黃豐民，有鑑於柑橘供過於求，嘗試開發多元化產品，去年製作手工果醬，今年再研發柑橘果乾，他將品質高但賣相差的桶柑，透過川燙、醃製、低溫風乾等方式製成果乾，雖是連皮帶肉入口，卻沒有柑橘表皮精油的苦澀味，黃豐民說：這就是與眾不同的關鍵。
黃豐民指出，果乾常見於網路販售，但大多以柳橙為主，用柑橘當原料的比較少見，坪林社區出產大量橘子，果農將銷不出去的桶柑當庫存，但鮮果保存不易，所以透過加工技術，不但能延長果物銷售期，還能增加銷路與產值，若成功得到市場青睞，包含水梨、草莓等當地水果，都能再加工創造利潤。
黃豐民表示，果乾加工的困難點在於去除苦澀味，柑橘類表皮擁有豐富的精油，芳香卻帶著口感不佳的苦澀味，光是去苦的工法就得花1天1夜，鮮果製成果乾平均得花4天時間，目前產品處於開發階段，希望透過網路行銷，以社區名義大量推廣，吸引社區果農加入加工的行列。
(中時 )
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