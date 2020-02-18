今年體壇盛事2020東京奧運將於7月24日開幕，MOD愛爾達電視取得本屆奧運台灣區全賽事總代理，是愛爾達連續四屆轉播夏季奧運、連三屆取得台灣區全賽事總代理，加上5G世代來臨，今年東京奧運也將提供4K、VR轉播，將是台灣首次在單一賽事中提供4K頻道轉播及VR轉播，提供觀眾不同以往的觀賽體驗。

每四年舉辦一次的夏季奧運，一直是全球關注的運動盛事，2008年北京奧運開啟愛爾達的奧運轉播之路，自此愛爾達電視就宛如台灣奧運轉播代名詞，今年東京奧運因鄰近台灣加上時差僅快1小時，受全國觀眾期待，愛爾達電視克服困難，第三度取得台灣地區全賽事總代理。

愛爾達電視執行長陳怡君表示：「愛爾達以深耕體育為己任，全國觀眾所關注的2020東京奧運，愛爾達自當不缺席，我們將提供最專業、完整的東京奧運轉播服務，滿足觀眾的全方位的收視體驗。另外，宅經濟當道，在家看電視將會成為休閒的優先選擇，預估將會帶動奧運收視率以及愛爾達廣告託播率的成長。」

每一屆奧運轉播除了觀賞到精彩的賽事外也可以體驗到科技帶來的視覺享受，北京奧運HD轉播、倫敦奧運3D轉播、里約奧運多頻道轉播，愛爾達電視攜手合作夥伴中華電信用科技力量提供各種創新轉播服務，並因應5G世代到來，2020東京奧運亦提供4K、VR轉播，結合AI分析輔助、附加視覺動畫，呈現即時比賽資訊，透過和中華電信合作引進4K頻道轉播及VR轉播，讓觀眾不但能感受超高畫質視覺體驗，也可感受沉浸式虛擬實境現場轉播，宛如置身東京奧運現場。

本屆東京奧運共有33種運動、339個競賽項目，種類較上屆的里約奧運（28種運動、306個競賽項目）更顯多元，中華隊已取得27席參賽資格，台灣民眾最關注棒球，也在暌違12年後重回奧運賽場，中華成棒隊須在4月六搶一資格賽勝出才能取得奧運門票。

今年東京奧運157天後正式開幕，7月24日到8月9日，觀眾只要打開電視或拿起手機/行動裝置，就可以輕鬆觀賞東京奧運。

(中時 )