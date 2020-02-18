南韓出現3名感染途徑不明的武漢肺炎確診病例，南韓疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬今天表示，從國內外疫情來看，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情進入新局面。

韓聯社報導，鄭銀敬表示，昨天和今天出現了3名不曾出國卻感染2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）的確診病例，目前還很難斷定感染原因，但如果擴大案例定義範圍，進行更多檢查，可能會出現更多類似患者。

鄭銀敬強調，衛生部門在採取對入境者進行檢疫、接觸者進行自我隔離等應對方案的同時，社區要制定防控疫情擴散對策。

韓國中央防疫對策本部今天通報，韓國新增1例感染途徑不明的冠狀病毒疾病確診病例，累計達31例。第31例患者是一名61歲的韓國女性，沒有出國旅遊經歷，在大邱市壽城區衛生站接受檢測後確診，目前在國家定點醫院大邱醫療院接受隔離治療。

17日確診的第29例和第30例是一對老夫妻，他們的感染途徑也還不明確。

(中時 )