【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎例行記者會｜2020.02.18

檢疫所食品滿意度。(鄭郁蓁攝)

(17:47更新)

鑽石公主號上的台灣人到底該何去何從？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，有鑑於病例攀升，已將鑽石公主號列為疫區，我國國籍旅客有4人確診，為維護國人安全及回國權益，該郵輪自即日起，船上國人如欲返國，統一搭乘包機回台，並遵守相關檢疫措施。

國內首例新冠肺炎死亡個案，傳出遺體處理不慎，未依規定在24小時內火化，恐造成防疫漏洞。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經了解，該消息為假消息，彰化衛生局已報案，警方今將赴桃園找人來說明。

針對遺體處理程序，應變官莊人祥也補充，衛生局已做調查，通報火化程序有照SOP，依法需要在24小時內「通報」，而非火化，所以目前都有符合規範在走。

針對案19-20接觸者狀況，陳時中說明，案19-20昨採檢109人，接著擴大到需採128人，126人已檢疫、有15人檢疫繼續進行中，案22相關接觸者需要採檢71人，其中68人陰性，公司58人全部都陰性，結果看來，這波應該是不會往外擴散。

第一批武漢包機返台的台商今天終於解除14天的隔離生活，除1名確診新冠肺炎並持續住院治療中外，其餘的246位身體狀況良好。衛福部還因此做了「檢疫所滿意度調查表」，隔離民眾給予食物口味、種類變化、以及份量都打了90分以上。更有小朋友童言童語寫下「謝謝叔叔阿姨」。

這項滿意度調查表，有兩項滿分，分別是衛生組人員與您交談時的語氣、音量。以及住房垃圾清理，都是100分包含專業度、衛生人員談話語氣、協助就醫、住房垃圾清理、住房垃圾清理等所有項目平均達96.5分。此外，飲食部分，食物的口味、食物種類變化、食物份量，分別是90.5分、99分、97.4分。

對於衛生組人員整體滿意度高達99.2分，後勤服務整體滿意度達95.4分，安全組的整體服務態度打下98.7分，整體滿意度有96.5分。

有小朋友親筆畫「戰勝病毒」，以背上有著天使翅膀的防疫人員，拿著大型針筒對抗冠狀病毒，感謝防疫人員辛苦。還有人寫下感言：「給檢疫所的所有同仁，謝謝你們這段時間對我們用心的照顧和支援，讓我們能夠得到很好的照顧、心理的支持，回家後我也會主動繼續自主隔離。」

(中時電子報)