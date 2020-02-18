威廉自拍在院內隔離時，被要求坐在輪椅上，由護理人員協助推往病房，後面緊跟清潔人員進行消毒動作。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

威廉自述，抵達急診室所有醫護全副武裝，將他帶到獨立的診療室進行Ｘ光檢查。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

威廉說大約八坪的空間備有淋浴設備、電視及網路，讓他可以追劇，還可以拿自己的電腦工作。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

威廉表示醫護人員常詢問他有什麼需要代購，或是想要便利商店什麼物品，在醫護人員與保全大哥的幫忙下，讓他每天喝咖啡的習慣得以持續（翻攝威旅途部落格／吳建輝彰化傳真）

威廉日前也接受好友YouTuber泰辣 Tyla的訪問，分享他被被隔離的72小時。（翻攝YouTuber泰辣 Tyla／吳建輝彰化傳真）

衛生福利部彰化醫院是彰化縣防疫應變醫院，配有26間負壓隔離病房，設備包括洗手間、電視及網路等，平時做為肺結核病患隔離用，在發生傳染病時則變成隔離處所，日前旅居中國珠海的國家地理雜誌探險隊攝影師威廉，小年夜返台過年卻被隔離，他將經歷寫在自己的部落格，也解開負壓隔離病房的神秘面紗。

今年33歲的威廉是彰化永靖人，返台前２周因長途旅行導致身體疲憊，還出現發燒、喉嚨痛及咳嗽等症狀，返台後到醫院檢查，發現2個肺部都有浸潤的情形，且有中國旅遊史，才緊急送到彰化醫院就診，威廉說，現場所有醫護人員都穿著防護衣，大陣仗為他檢查，讓他彷彿身在電影「生化危機」現場。

威廉表示，在進入負壓隔離病房後，做了採唾液、呼吸道分泌物及抽血檢查，大約八坪的空間有淋浴設備、電視及網路，讓他可以追劇，還可以拿自己的電腦工作，三餐都由身穿隔離衣的護理師送來，非常感謝護理師的幫忙，他們非常辛苦，因為每送完一間，隔離衣就必須換新。

威廉強調，台灣的醫療體系相當健全，彰化醫院的防疫措施可以說是做到滴水不漏，而最辛苦的莫過於第一線的醫護人員，她們常詢問我有什麼需要代購，或是想要便利商店什麼物品，在醫護人員與保全大哥的幫忙下，讓他每天喝咖啡的習慣得以持續，還可以指定拿鐵不加糖，讓不吃豬肉的他，還選回民餐，讓他有像住在飯店的感覺。

彰化醫院也為大家解謎，負壓隔離病房為獨立空調，病床上有一抽風孔，把病房內空氣抽到頂樓，並經由高效率濾網過濾，才排放到外面，頂樓還設有紫外線殺菌燈，另外天花板還有一進風口，讓房間內氣壓小於戶外8％左右，並定時側壓，空氣只會從外面進入病房內，不用擔心裡面的病毒會跑到外面。

(中時 )