中華電(2412)今(18)日正式宣布，取得台灣新媒體轉播權，也是台灣轉播奧運以來首次以4K、VR轉播，屆時隨著奧運賽事的火熱程度，將帶動中華電MOD相關業務在登高峰，也象徵台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。

2020東京奧運將於7月24日開幕，中華電經過數個月的努力，今日終於宣布，搶先取得本屆奧運台灣新媒體平台轉播權，連同4K、VR也一舉囊括，這也是台灣轉播奧運以來首次以4K、VR轉播，且除了在MOD播出之外，並且將最完整的賽事內容在Hami Video影視平台播出。

運動賽事轉播為中華電MOD重要業務之一，也藉由許多國際一級賽事打響MOD名號，衝出高申辦率，奧運為全球一級賽事殿堂，吸睛程度堪稱最高級，中華電本次成功搶下奧運轉播權，對於MOD用戶的推升、或是既有用戶的收看都絕對是正面加分，中華電MOD目前用戶數已達208萬，今年將全力提升ARPU及營收，東京奧運也將是重要助力。

中華電指出，本屆奧運時差僅有一小時，又是在最受國人歡迎的日本舉辦，預期將會受到高度關注，中華電客戶將可透過MOD、Hami Video的4K體育頻道、奧運原音頻道、奧運專區影音，且除了4K超高畫質即時轉播，MOD也將提供最受喜愛的「回看功能」，使得用戶不會錯過精彩賽事。

中華電MOD長期致力於轉播國內外運動賽事，迎接2020年最大國際運動盛事，中華電信利用高速寬頻搭配5G網路，提供客戶最優質精彩的收視品質，本屆奧運將首次提供24小時全天候「4K奧運頻道」，打造全台首次大規模超高畫質視覺饗宴，預計於東京奧運來臨前突破100萬台4K機上盒申辦量，帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長，也引領台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。

(時報資訊)