蘋果警告本季營收恐無法達成目標，受此打擊，周二香港恆生指數收跌1.54%，為27530.20點。國企股(H股)收跌1.39%，為10805.15點。藍籌股幾乎全面收黑。

蘋果警告新冠肺炎疫情影響iPhone手機在中國的生產與銷售，本季營收目標恐無法達標。相關概念股下挫，舜宇光學跌4.85%，領跌藍籌；比亞迪電子收跌4.54%，瑞聲科技跌3.65%。匯豐控股去年稅前獲利大減三分之一，股價收跌2.78%。

(時報資訊)