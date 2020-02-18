《港股》蘋概股失色，恆指收跌1.54％ 16:482020/02/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果警告本季營收恐無法達成目標，受此打擊，周二香港恆生指數收跌1.54%，為27530.20點。國企股(H股)收跌1.39%，為10805.15點。藍籌股幾乎全面收黑。 蘋果警告新冠肺炎疫情影響iPhone手機在中國的生產與銷售，本季營收目標恐無法達標。相關概念股下挫，舜宇光學跌4.85%，領跌藍籌；比亞迪電子收跌4.54%，瑞聲科技跌3.65%。匯豐控股去年稅前獲利大減三分之一，股價收跌2.78%。 (時報資訊) #收跌 #54 #蘋果 #營收 #無法 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情打亂計畫 傳蘋果供應鏈趕工生產iPhone SE 2 11:042020/02/14 科技 《日股》憂肺炎疫情，日經指數早盤收跌0.52％ 12:162020/02/14 財經 《日股》憂疫情＋日圓升，日經指數收跌0.59％ 15:402020/02/14 財經 《業績-百貨》特力1月營收年減18.9％ 17:392020/02/14 財經 【釣出重生2】海邊昏倒沒人理 12天醒來才知癱了 07:532020/02/17 社會 人民幣在岸價小幅收跌12個基點 回到6.98元價位 17:132020/02/17 財經 武漢肺炎衝擊 蘋果率先示警營收無法達標 10:032020/02/18 國際 《台北股市》蘋果下修財測，蘋果供應鏈表現不一 11:422020/02/18 財經 《盤後解析》雙王失光環，台股收跌114點 15:062020/02/18 財經 《日股》科技股遭拋售，東證一部跌至近4個月新低 16:312020/02/18 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 川普逼死華為…台積電危險？網反應竟是… - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。