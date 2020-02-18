民進黨立委邱志偉爭取經費復舊醒村，希望醒村成為北高雄的觀光景點，圖為待復舊的建築物。（林瑞益攝）

民進黨立委邱志偉與文化部代表18日會勘岡山區醒村，邱志偉希望持續爭取經費，修復醒村，讓該處成為北高雄的觀光景點。高雄市議員黃秋媖說，她在孩童時代常到眷村玩，希望該處能好好復舊，保留在地的記憶，並吸引觀光客。

邱志偉邀請文化部文化資產局、高雄市政府文化局、國防部政戰局，及岡山眷村文化協會等單位與會，針對醒村未來的規畫討論。

邱志偉過去以來就很注意醒村的發展，他說，對於空軍眷村文化保存，醒村至關重要，過去3、4年來做了許多努力，從一片廢墟，逐棟修復，目前B棟已經完成，接下來將與A棟與F棟將進行規畫設計。

高雄市政府文資中心主任李毓敏表示，醒村在2017年開始執行2年的計畫，總共1750萬的經費完成待修復建物支撐加固工程，目前A、F棟是登錄為歷史建築，全區則是文化景觀，A、F棟預計今年可以完成規劃設計，粗估修復經費需6000萬，後續還需要C、D、E、G棟的規畫設計費約1000萬元。

此外，美軍空襲台灣最嚴重的地區就位在岡山，岡山的六一航空廠占有重要的歷史地位，全案也將針對六一航空廠歷史調查、出版、展示及推廣等，預估經費約600萬元，全區所需經費共約7600萬。

醒村是岡山著名的眷村，歷史悠久，還有巴洛克圓拱迴廊及木造窗台的西洋式建築特色，具有可看性，邱志偉希望，醒村從日據時代一路走來，到國民政府時期的空軍眷村，梳理時代變遷的脈絡，完成建物修復後將連結在地民眾生活記憶，讓醒村風華再現。

(旺報 )