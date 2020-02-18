台菸酒釋出光電土地 3月初開標 16:492020/02/18 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣菸酒公司今（18日）針對「花蓮縣花蓮市民心段195-3等2筆地號部分土地設置太陽光電發電設備（地面型）」標租案正式公告招標，預計3月4日開標。 台菸酒指出，花蓮案面積約30,000平方公尺，土地可作為「其他經中央主管機關核准之行業（再生能源發電業之太陽光電發電設備）」使用；租賃期間自租約起租日起算20年，最低回饋金百分比至少為5％，得標廠商應於租約起租日當日起算545日曆天內完成設置發電設備。 (工商 ) #發電設備 #台菸酒 #太陽光電 #租約 #起租 也許您會感興趣 推薦閱讀 不再曬 屏縣校園球場綠電升級 04:102020/02/15 地方新聞 北市錦州社宅開工 2房月租約8500 04:102020/02/18 地方新聞 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 川普逼死華為…台積電危險？網反應竟是… - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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