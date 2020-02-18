台灣菸酒公司今（18日）針對「花蓮縣花蓮市民心段195-3等2筆地號部分土地設置太陽光電發電設備（地面型）」標租案正式公告招標，預計3月4日開標。

台菸酒指出，花蓮案面積約30,000平方公尺，土地可作為「其他經中央主管機關核准之行業（再生能源發電業之太陽光電發電設備）」使用；租賃期間自租約起租日起算20年，最低回饋金百分比至少為5％，得標廠商應於租約起租日當日起算545日曆天內完成設置發電設備。

(工商 )