境外電商課稅 KPMG：政府應加強輔導 16:502020/02/18 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據財政部公開資料，在台登記有案之112家銷售電子勞務與境內自然人（B2C）之境外電商業者，有66家已依規定自今年起開立雲端發票，有46家仍未開立，其中28家已在測試系統，預計近期可開立，另18家則未能取得聯繫，將面臨未依規定開立統一發票之處罰。 KPMG指出，境外電商業者與一般實體營業場所國內業者，在法遵距離及條件上，畢竟存有差異。針對已依法辦理稅籍登記，我國在稅捐行政程序上，應加強輔導及給予更多協助。 (工商 ) #開立 #境外電商 #KPMG #加強 #輔導 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年新增件數恐不如去年... 金融監理沙盒目前僅增一案 04:102020/02/14 金融．稅務 供應斷鏈 台商內憂外患 04:102020/02/14 時論廣場 中衛發展中心與日本豐田工程技術株式會社簽署MOU 09:042020/02/14 財經 北部大豆產量、收益大提升 輔導豆農朝集團化生產邁進 12:542020/02/14 生活 春節影響 麗豐-KY首月營收年減逾4成 19:102020/02/14 財經 陸守護菜籃子、米袋子 保供穩價 04:092020/02/15 焦點新聞 疫情傷陸經濟 穩仍是重點 04:092020/02/15 焦點新聞 恐致癌 減肥藥沛麗婷停用 04:102020/02/15 社會新聞 《未上市個股》綠界更新電子發票加值服務 10:342020/02/18 財經 傳慈幼勒令停業與得罪民代有關 屏縣府否認 15:372020/02/18 生活 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 川普逼死華為…台積電危險？網反應竟是… - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 台積電技術走太快！ 7奈米大功臣新利器關鍵助陣 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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