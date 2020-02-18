根據財政部公開資料，在台登記有案之112家銷售電子勞務與境內自然人（B2C）之境外電商業者，有66家已依規定自今年起開立雲端發票，有46家仍未開立，其中28家已在測試系統，預計近期可開立，另18家則未能取得聯繫，將面臨未依規定開立統一發票之處罰。

KPMG指出，境外電商業者與一般實體營業場所國內業者，在法遵距離及條件上，畢竟存有差異。針對已依法辦理稅籍登記，我國在稅捐行政程序上，應加強輔導及給予更多協助。

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