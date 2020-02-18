防疫成為全民運動，口罩已成為出門的「標配」，該素顏還是上妝，成為廣大「水水」們的頭號難題！據2019年網路調查，台灣超過62.5%的女性使用彩妝、其中，52%使用底妝產品、27.3%使用眼影、25.2%會用睫毛膏，也可顯示對彩妝的重視；防疫之際、多位網紅與專業彩妝師指出，口罩妝的重點在於「脫罩不脫妝」、「清新系淡妝」、「眼妝簡單清爽」等等，引發消費者仿效，如何讓美麗的雙眼，在口罩與瀏海中脫穎而出、讓人一「眼」心動，成為防疫彩妝最重要的目標。

台灣樂天市場觀察發現，帶有「長效」、「持久」等關鍵字的粉底液商品，近一個月以來訂單成長近50%，顯見對於選擇上妝出門的女性族群來說，能否避免因頻繁穿脫口罩導致的脫妝、暈妝，確實是重要考量點。與此同時，由於每天露臉的時間大幅降低，雙眼這對「超級發電機」就顯得更重要，加上2020年的彩妝，仍以韓系太妃糖甜系裸妝為主流、搭配流沙金屬光感眼妝、細緻眼線刷頭填補睫毛根部，順雙眼描繪輪廓、打造微迷濛的春光眼波，因此，樂天市場整理站上數據發現，除了「防水睫毛膏」水漲船高，訂單數相較去年同期成長63%之外，作為金屬光眼妝為焦點的「眼影盤」、「眼彩盤」則幾乎賣爆，訂單數成長直逼70%。

(工商 )