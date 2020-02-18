近兩日(2/15~2/16)因寒流影響氣溫驟降，民眾減少外出宅在家，帶動PChome 24h購物全站抗寒相關商品銷量翻倍成長，尤其以抗寒家電買氣最明顯，其中電毯、電暖器類銷量狂飆。進一步觀察，受到近年小家庭比例日增現象，採購趨勢以小坪數、具急速暖房功能的電暖器為大宗，占整體抗寒家電銷量比率70%，其次為個人適用的電毯，因用電量、體積較小，十分貼近外宿族或上班族的保暖需求。PChome 24h購物亦發現，站上戶外機能服飾近兩日銷量成長近2倍，主因此波寒流日夜溫差大，民眾入手禦寒力較強的機能性外套，適合多變的天氣穿著，其他包括圍巾、手套、毛帽、襪子等亦為熱門採購品項。

冷氣團來襲，室內保暖需求增加，PChome 24h購物表示，自降溫以來，除了電毯及小型電暖器單價親民相當熱銷，單價較高的煤油暖爐人氣也很旺。分析採購趨勢，有鑑於安全與衛生觀念提升，電毯需長時間貼身接觸使用，以智能溫控、可機洗維護的型式備受青睞，像是「beurer單人床墊型電毯」採可拆式電源、放入洗衣機清潔更輕鬆，單週賣出超過百件，廣受民眾喜愛；「HERAN禾聯陶瓷式電暖器」主打3秒速熱、僅1.2公斤易移動收納，特價不到800元CP值高，成外宿及上班族採購首選。此外，小家庭對於居住環境、生活品質較為注重，因此日本製、發熱快速的電暖器成為近期暢銷，如「大日Dainichi煤油暖氣機」因功率大、暖房效果佳且快速，還有多項安全裝置，天氣越冷越熱賣。

氣溫從單日30度降至10度以下，PChome 24h購物指出，針對台灣多變型氣候，保暖力強的機能品牌服飾銷量表現亮眼，站上以The North Face、Columbia、ATUNAS三大知名品牌最熱銷，且雙層彈性拆卸設計的外套款式最受歡迎，如立領Columbia刷毛外套、ATUNAS防水二件式外套，兩者皆同時具備合身內層衣、外層防風防水外套，可依天氣及個人需求適時穿脫，穿「一件抵多件」彈性調整、穿搭方便，買氣持續增加。此外，觀察許多上班族經常久坐，容易腳底冰冷，添購保暖襪抗寒比例增加，像是羊毛製的SmartWool機能襪透氣恆溫、可提高禦寒效果，近期買氣亦佳。

(工商 )