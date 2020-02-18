（勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅。圖／勤業眾信提供）

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球供應鏈和經濟，各產業開始思考應對之道。對金融服務業來說，疫情所造成的中國消費內需下滑、供應鏈斷裂及赴陸差旅減少等，然而，對於台灣的銀行、證券、投信投顧等產業的影響程度，目前仍待觀察。

勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日發布《2020 投資管理產業趨勢展望》報告指出，受到全球區域經濟發展差異和投資人偏好影響，促使許多投資經理人主要策略是跨出國界。

勤業眾信建議，企業可以從「尋求市場或產品之成長機會、增進營運效率、提升顧客體驗與互動度」三大方向擬定策略，開拓新的發展路徑。同時，針對近期疫情衝擊，也呼籲金融業者重新檢視其風險管理機制及投資布局、強化數位溝通管道、確保與客戶的順暢溝通管道，以即時面對環境的變化。

勤業眾信會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅指出，全球經濟動盪與區域間的經濟發展差異性加劇，加上投資人偏好轉為被動且資產集中的投資型態，及手續費壓力等因素，使得另類投資（alternative）與多頭（long-only）投資經理人紛紛跨出國界、借鏡全球。

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