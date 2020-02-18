新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，截至2月18日，大陸地區已出現超過7.2萬起確診病例，累積死亡人數達到1,870起，各省紛紛實施「封閉式管理」，嚴格限制民眾出入，並要求配戴口罩，日前在河南有名男子外出時未戴口罩，遭到防疫人員反綁在牆柱上，對他一陣破口大罵。

最近在大陸瘋傳一段影片，畫面中可以看到1名男子被牢牢綁在柱子上，面前站著1位身穿防護衣的工作人員，對著他大聲痛斥：「忘戴了？你還想活嗎」、「你不活，人家老百姓還活呢」。這段畫面曝光後，立刻引起一陣熱議，事後官方也證實影片內容確屬事實。

此事發生在河南省濮陽，當地官員表示，遭到綑綁的是一名靖某男子，由於他每天外出都不戴口罩，且多次出入檢查口時，不服防疫人員勸告，直到13日靖某再度不戴口罩出門，防疫人員因此對他進行教育，但坦承做法確實不適當，將會對其進行檢討，公安也介入調查。

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(中時電子報)