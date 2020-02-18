藥師公會全聯會在17日公告，20日起口罩健保藥局的代售口罩配送量增加，臉書底下立刻湧入大批藥師留言，「有考慮藥師的心聲嗎 ？」，認為這樣對藥師來說工作量過大，本來該包藥的都改成包口罩，更有人直言，「我不OK，你來發」。

口罩實名制在2/6上路後，民眾須持健保卡在全台6000多家藥局購買，但藥師全聯會在臉書上公告，20日起，健保藥局代售口罩的每日配送量增加，成人口罩每日400片可供200人次、兒童口罩200片可供50人次，為此，不少藥師看到消息後，紛紛在臉書下留言喊苦。

有藥師就氣得直言，請問全聯會的長官真的有考量社區藥局的藥師工作量嗎？沒有考量藥師及藥局的本身工作量，現在要發250份，時間雙倍以上，這也要藥師咬牙苦撐嗎？

其他藥師也回應，「我不OK，你來發」、「只會發公告，是有在尊重藥局藥師們的聲音嗎」、「自己下來發啊！」、「衛生所都不是每間都有發口罩了，衛生所欸！公家單位欸！公職欸！卻要求藥局一定要配合發口罩」。

(中時電子報)