監察委員高鳳仙、章仁香。（張鎧乙攝）

桃園敬鵬大火導致6名消防員及2名外勞喪生，監察院下午糾正桃園市政府。監委高鳳仙表示，現場水線部署，沒有採取捷徑，而是ㄇ字形繞遠路，火場指揮官蘇文遠等人推說不知情，疑似把責任推給過世的消防弟兄。

敬鵬大火，監察院糾正桃園市政府。監委指出有三大違失，包括3位指揮官均不知三廠入口捷徑而採取ㄇ字形最長救援路徑，致6名隊員不幸喪生；指揮官不知有二、三廠之分，未及時派人往二廠4樓宿舍區救援及滅火，致2名外勞死亡；指揮官於21時42分知全面燃燒，遲至21時57分始通知入室人員撤出，致7名消防員無法及時撤離。

另外，針對敬鵬三廠公共安全檢查報告書無「防火隔間」、外牆風管管理及外勞管理問題，監委也提出檢查事項。

而對於致命的水線部署問題，高鳳仙表示，火場指揮官蘇文遠等人稱，是敬鵬人員帶消防員部署水線，但身為指揮官應該要負責指揮，不是說「我都不管」，回應「我不知道他們怎麼拉水線的」，講這種講話很不負責任，她不能接受。

高鳳仙說，「他把責任推給死亡的弟兄是很不好的」；很多東西都是推給過世的人，難怪家屬不平，質疑「你說他們3個(已過世消防員)是笨蛋嗎？這裡有出口會不知道嗎？」，但這是你指揮官的責任啊。

對於監察院這次直指指揮官失職，卻糾正桃園市政府，高鳳仙說，這些打火弟兄也不容易，如果每次大火都去彈劾或議處太多的人，將來可能沒有人要當消防員，所以她跟提案監委章仁香決定不議處相關人員，而是要求確實檢討改進。

(中時 )