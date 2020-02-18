大陸國務院聯防聯控機制宣稱，為武漢肺炎重症患者注射康復者血漿有顯著療效，各地隨即出現呼籲捐贈血漿聲浪。大陸中國工程院院士鍾南山也表示，這種療法全而有效，值得推廣。大陸科技部生物中心副主任孫燕榮則呼籲發起「千人獻漿救千人」行動，重慶紅十字會今天也提出，提供每名捐贈者人民幣3000元（約台幣1.3萬元）的救助金。

《中央社》報導稱，大陸國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅17日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，康復者恢復期血漿治療對重症、危重症患者已顯出較好療效。官方診療方案第5版已將這種療法納入，即將修訂出版的第6版方案將細化相關內容。

大陸科技部生物中心副主任孫燕榮則在記者會上呼籲發起「千人獻漿救千人」行動。

在北京中央公布上述內容後，各地方隨即呼應，鼓勵捐贈血漿的聲浪不斷。自17日起，湖北、江蘇、山東、陝西、湖南、四川、海南、安徽等地均傳出康復者捐贈血漿的新聞。

重慶晨報「上游新聞」網站今天則報導，重慶市紅十字會透過中國大陸紅十字基金會發起的聯合愛心捐贈人，將為重慶「抗疫」血漿捐獻志願者每人頒發致敬狀，並提供人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）人道救助金。據稱，當地已有2名康復血漿捐獻志願者受惠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）迄今未開發出有效的治療藥物。武漢金銀潭醫院院長張定宇13日在湖北省疫情防控工作新聞發布會表示，康復患者體內有大量的綜合抗體對抗病毒，醫院正在開展康復病人恢復期血漿的輸入，目前已顯示出初步效果。

不過，仍有不少中國專家與疫苗業者警告，這種療法雖然原理上可行，值得探索，但存在人體排斥等風險，是「沒有辦法的辦法」，此時宣稱具有療效還太早。

《新京報》日前便引述北京宣武醫院血液科主任蘇力表示，別人的抗體進入自身後，並不會一直存活，而且「自身免疫系統是否會產生對抗外來抗體的抗體等，還有很多複雜的問題需要實驗證明」。

另據《中新網》引述鍾南山18日在廣東疫情防控新聞發布會上表示，血漿療法是一些新冠肺炎康復病人貢獻出血液後制備成血漿進行治療的方法。在武漢生物治理研究所，目前已經進行了10例治療，其中6例有病毒血症，在使用血漿治療後，兩三天後病毒血症消失，病人臨床情況有所改善。

鍾南山認為，這種療法很有希望，有效而且安全。他同時透露，下一步廣東也計劃採用血漿療法對重症病人進行治療。

(中時電子報)