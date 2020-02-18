南台中家扶中心將於本周六(2／22)在何德里大仁公園(西屯區甘肅路一段67號旁)舉辦「社區家扶日─助學義賣會」。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

南台中家扶中心今年研議開辦「社區家扶日」，首場以「助學義賣」登場，提供五花八門的物品等著大家來尋寶。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

也是疫情「受災戶」！受到新冠肺炎疫情影響，南台中家扶中心今年一月募款比去年同期減少110萬，二月份捐款人數更明顯偏少，開學在即，需幫助家庭近900戶，約1500名兒童及少年，為弱勢學子募集獎助學金仍有120萬缺口，急如熱鍋上的螞蟻。

南台中家扶中心主任王金敦表示，很多孩子迫於家中經濟壓力不得不對生活妥協，選擇半工半讀或是就讀夜校，甚至提早進入職場，有的為避免功課落後，打工、讀書更加用功，減少同儕相處的青春回憶，求學過程中遇到不少瓶頸與考驗，希望能匯聚大眾愛心幫助兒少安心求學，受家扶扶助的孩子無後顧之憂，用知識翻轉未來改變人生。

為進一步扎根服務工作，南台中家扶中心今年研議開辦「社區家扶日」，首場以「助學義賣」登場，提供五花八門的物品等著大家來尋寶，還有台中市茶商業同業公會捐贈的好茶義賣，全面8折優惠，銅板價就可以買到好物，當日義賣所得作為助學之用，鼓勵大家為家扶孩子的助學金盡一份心力

南台中家扶中心將於本周六(2／22)在何德里大仁公園(西屯區甘肅路一段67號旁)舉辦「社區家扶日─助學義賣會」，邀請民眾一同參與，防疫期間出門走走透透氣，同時為弱勢學子募集獎助學金，填補教育空缺，一舉兩得。

(中時 )