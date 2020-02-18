新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，而中國各地的防控也因此愈加嚴格，一名貴州籍的張姓通緝犯因防控太嚴，無處可躲，15日帶著他的隨身衣物及棉被，向廈門警方自首。據了解，張姓通緝犯因持槍搶劫被判刑9年，之後趁著服刑期間外出勞動時逃跑，躲了20年之久。

（圖／翻攝廈門日報）

廈門警方表示，張嫌逃亡這段時間，在全國各地躲藏，靠著打零工為生。因應新冠肺炎疫情，廈門對於工廠、賓旅館、出租房等外來人員聚集場所的排查全部加強控管，且市區各地都設有攔檢關卡，整個防控非常嚴實。

（圖／翻攝廈門日報）

潛逃至廈門海滄的張姓嫌犯因沒有身分證，所以無法打工，且身上已沒錢可用，只能整天躲在公園、橋下等地餐風露宿，無處可逃的張嫌，最後選擇主動投案，接受法律制裁。

為了防疫，中國各地的人員管制越來越嚴格，廈門已藉此機會抓到了27名逃犯，安徽定遠也有4名打架鬥毆的逃犯自首，而河北邯鄲則是有1名酒駕肇事逃逸的嫌犯，因害怕在外遊蕩會染上新冠肺炎，而主動投案。

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(中時電子報)