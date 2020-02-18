苗62線錦水村通往泰安溫泉區，左側道路邊坡下陷，施工廠商2月中旬進場修復。（巫靜婷攝）

苗62線錦水村通往泰安溫泉區，左側道路邊坡下陷，施工廠商2月中旬進場修復。（巫靜婷攝）

苗62線是泰安鄉重要連絡幹道，在錦水村通往泰安溫泉區左側道路邊坡，去年受豪大雨沖蝕，土質鬆軟有下陷情形，鄉公所向縣府提報災害復修工程計畫，獲補助200多萬元執行，廠商於2月中旬進駐施工，希望趕在3月底前施工完畢，正值溫泉旅遊旺季，鄉長劉美蘭呼籲用路人行經工區要特別注意。

苗62線是泰安鄉各村居民交通往來的重要幹道，也是遊客前往泰安溫泉區的必經之路，去年豪大雨侵襲，導致該路段淹水、土質鬆軟嚴重，出現下陷狀況，危及用路安全，公所工務課提報災修工程計畫，經縣府核定後補助經費，施工廠商陸續進駐現場修復。

泰安鄉長劉美蘭指出，施工路段在錦水村1間超商旁，是遊客前往泰安溫泉休息區的主要道路，公所考量工程若未在今年梅雨季前完工，雨勢不斷恐怕會使災害情形愈來愈嚴重，因此希望廠商加速施工期程，讓這條村與鄉聯絡的重要道路，更加安全、順暢。

公所表示，避免未來降雨使道路下陷情形雪上加霜，工程將逐步穩定道路坡體、修整邊坡，清除邊坡上的危石和鬆土，希望在3月底前完工，由於施工路段位於大安溪河道附近，土壤含水量高，一旁又有商家及休憩平台，公所呼籲用路人於施工期間多注意自身安全。

(中時 )