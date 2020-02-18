多年來跟林子偉競爭二壘位置的「優替人」霍特（Brock Holt），與紅襪的7年情誼畫下句點，新球季將改披釀酒人戰袍。不過林子偉去年因傷錯過最好的卡位機會，紅襪已拉上菜鳥大物查維茲（Michael Chavis）遊走一、二壘，霍特離開對林子偉卡位的幫助不大。

31歲的霍特效力紅襪7年，除了投捕之外每個位置都守過，去年他因為眼睛角膜和肩膀受傷，缺席了球季頭兩個月，最終仍出賽87場，並繳出生涯單季最高的2成97打擊率。

霍特相當受到紅襪球迷喜愛，除了守備全能，兩度「完全打擊」也令人津津樂道，其中一次更是在2018年美聯冠軍系列賽達成，創下大聯盟季後賽紀錄。

霍特和林子偉都是右投左打，長打能力又有優勢，讓林子偉競爭二壘占不到便宜。去年紅襪設定讓「小巨人」派卓亞（Dustin Pedroia）復出，但狀況反覆，霍特、紐涅茲（Eduardo Nunez）開季都受傷，紅襪二壘大唱空城計，未料林子偉也在5月初滑壘扭傷左膝，錯過卡位的最佳機會。

紅襪後來拉上大炮菜鳥查維茲，不負眾望敲出18轟。右投右打的查維茲在一、二壘遊走，在二壘守了45場，一壘則與左打莫蘭（Mitch Moreland）輪替，也守了49場。

紅襪二壘去年以霍特出賽最多，其次為另一個右投左打優替人M.賀南德茲（Marco Hernández）的48場，查維茲第3。即使查維茲「腳踏兩條船」，二壘位置仍然有些擁擠。

當然，紅襪的游擊手波格茲（Xander Bogaerts）、三壘手狄弗斯（Rafael Devers）地位不動如山，這也是為何林子偉從去年起開始加練外野，就是要增加自己的競爭力。接下來就看春訓表現，還有競爭者的身體狀況了。

(中時 )