茂矽(2342)今日於證交所舉行法人說明會，發言人鄧志達表示，今年公司有增產計畫，預計今年第二季完成8吋和6吋共用之IGBT無塵室建置，今年第四季將可試產車用IGBT，將是台灣第一條相關產線。

茂矽領先跨足IGBT，目前已供貨工業與家電用市場，目標朝向跨入車用領域，今年第四季車用IGBT就會試產，將成為未來業績成長的新動能。

茂矽預計今年第二季完成8吋和6吋共用之IGBT無塵室建置，第三季完成後段關鍵設備的裝機，第四季進入試產，第一階段月產能約五千片，後續將會擴充，進一步搶攻車電以及電動車相關商機。

另外，茂矽去年在二極體與MOSFET端，車用產品訂單量成長五倍，目前營收占比已經提升到一成，2020年占比預估將繼續提升。

2019年全年來看，茂矽指出，去年7月起市況開始復甦，去年下半年本業營運開始好轉。

針對2019年營運結果，董事長兼總經理唐亦仙表示，公司2019年營收13.58億元，年減約26.7%；去年出貨量46.6萬片，年減約三成。全年本業每股虧損0.67元，但去年業外投資評價損失2.71億元，使得去年淨損3.97億元，全年每股淨損2.56元。

2019年以產品別來看，MOSFET產品占比提升至62%，對於毛利率較有利；二極體產品占比降至25%。目前MOSFET產品需求仍不差。

茂矽今年1月營收1.39億元，月增率10.53%，年增率3.48%，主要是去年12月有部分訂單遞延至今年1月出貨。整體來看，第一季訂單情況不錯，惟仍受新冠肺炎疫情干擾。

(時報資訊)