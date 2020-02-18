新冠病毒肆虐全球，疫情持續升溫，確診病例不斷上升，中國不少省市進行封城管制、多國紛紛展開航班管制與人員隔離，市場也持續關注疫情是否將對全球經濟、企業獲利帶來衝擊。近期投信法人也將重心聚焦在「對抗防疫亂世投資」，什麼才是「防疫型資產」，能有效對抗市場波動？以下是各家投信的投資觀點。

保德信投信主張：基礎建設類型基金，這將是現階段最適合持有之「防疫型資產」。保德信全球基礎建設經理人楊博翔認為，一般而言公用事業具寡占特性，於各州的購電合約都相當長，且電力為民生必需，因此獲利穩定度較高，且股息發放率相對較佳。另外，許多美國發電業者經營策略為以綠能發電逐步取代燃煤電廠，並降低建置與經營成本使營利率改善，因此業者獲利兼具高成長性與高穩定性。

瀚亞投資認為，受新冠肺炎影響，全球經濟成長率遭到微調，同時延遲復甦時程，提供各國央行持續寬鬆的低利環境。各類型新興市場債目今年來多為正報酬，在全球景氣看法正面不變以及寬鬆政策下，新興債後續表現可期。

第一金投顧認為，在「疫情」、「選情」、「基情」的多情攻勢下，看好醫療類股多頭行情可望延續，建議投資人採取分批布局策略，適度加碼醫療基金。2月來，全球醫療類股擺脫肺炎造成的恐慌情緒，重啟多頭攻勢。MSCI世界醫療保健指數大舉收復1月下旬的跌幅，續攻新高，累計到上周五為止，漲幅達2.4%，而ETFx健康科技指數漲幅更多，上漲8.84%。

富蘭克林華美投信主張，當市場波動提高時，投資人除了想減少退休金投資風險，亦期望維持或提高收益機會，不妨趁早採取接近人生周期概念的「目標日期基金」投資策略，像是已推出兩年多的富蘭克林華美退休傘型基金即打造「目標日期基金」的投資組合，針對退休準備設計出「類年金機制、動態風險控管、彈性經理費率」等投資特色，並規劃不同年期的三檔子基金「目標2027組合基金」、「目標2037組合基金」、「目標2047組合基金」，可配合不同的人生目標、彈性且交叉組合出不同的理財準備計劃。

中信投信中國50(00752)經理人葉松炫認為，疫情退燒後，民眾將維持使用宅經濟相關服務的習慣，相關企業表現有望持續成長。為防止新冠肺炎的傳染，包含阿里巴巴、騰訊等中國龍頭企業多採取在家辦公，減少外出機會，這讓中國原本就成熟發展的宅經濟越發蓬勃。他舉例，像是提供雲端會議服務的阿里釘釘(母公司為阿里巴巴)、微信辦公、騰訊會議；或是使用者接近4億人的網路外賣龍頭美團點評、因生鮮商品消費需求增加帶動電商平台業績，甚至是線上遊戲平台等，都因為目前的防疫措施，使用更為頻繁，業績成長可期。

(時報資訊)