晶睿通訊(3454)OBM及ODM雙軌營運策略逐步發酵，今年營運不悲觀，受惠於智慧工廠、智慧樓宇及智慧城市交通等業務成長，晶睿通訊董事長陳文昌表示，今年兩個事業群都會成長，對於今年沒有很悲觀，只是擔心料況，希望今年還是能夠成長。

晶睿通訊在今年初進行組織調整，今天舉行春酒，介紹新任總經理廖禎祺、品牌事業群執行副總顧中威、代工事業群執行副總陳信成，並說明今年營運展望。

陳文昌表示，「分才會拚，合才會贏」，所謂分是指分BU，合是指整合兩個事業群都通用的基礎技術，公司自今年把營運分成「品牌」和「代工」兩大事群，未來將針對不同的應用技術做分工，透過BU化，才能和誘因掛鉤。

大陸新冠肺炎疫情至今未止，晶睿因為3個廠區都在台灣，躲過此次疫情衝擊，晶睿認為，中美貿易戰後，歐美品牌基於關稅等各種考量轉單給大陸以外的廠商，而此次疫情將讓客戶進一步審視單一供應鏈集中的風險，無論是來料或銷售集中對營運風險都很大，預估疫情之後將加速產業調整的腳步。

就安控今年整體產業景氣來分析，晶睿總經理廖禎祺認為仍屬正向，以IHS市調報告指出未來五年複合成長率仍有8.3%，意謂著5年後整個安控產業將再成長50%，晶睿也擬出了包括：AI+資訊安全、深化垂直市場及全球在地化三大策略，提升公司技術力。

若以終端應用來看，晶睿品牌事業群執行副總顧中威表示，智慧工廠、智慧樓宇及智慧城市交通是今年終端需求較強的三大領域。

2019年晶睿通訊ODM及OBM佔營收比重約60:40，晶睿希望今年OBM佔比能夠提升，進而推升公司的毛利率。

(時報資訊)