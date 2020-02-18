冠軍建材(1806)大一元愛心磚旗下冠軍磁磚及馬可貝里磁磚，每賣一箱捐一元公益基金，於民國85年開始堅持長期做公益的使命，董事長林榮德今年度仍再度捐款450萬元，共計24家社福團體獲得經費補助。

冠軍自85年起，長達25年，從未間斷給予社福團體扶持，近年來透過冠軍綠概念館及優質的社福單位，一起通力合作，希望透過企業微薄的力量，幫助受助家庭與朋友，能找到更多的自信與勇氣面對生活的挑戰，而不是讓他們瑟縮在社會的邊緣，孤苦無依，失去對人生奮鬥的目標，因此唯有結合公益社福團體的力量，並尊重受助家庭的需求和現況，扶助的效益才能夠極大化。

冠軍建材大一元愛心磚，捐贈的範圍以「才藝型、教育型、環境改造型」三個大方向，除了培養身心障礙者一技之常，也希望透過協會申請補助的方式，找到協會的特色發展及特色，從學習中讓會員找到自我肯定及成長，還因為有了技能改善家庭經濟，經過多年的努力及堅持，於去年由冠軍贊助部份經費並協助店面設計指導及行銷推廣位於竹南運動公園附近的「松鼠的家咖啡坊」，目前已逐漸進入經營軌道，於活動當日特別展現具特色的手沖咖啡及造型汽球，與現場貴賓分享，成為苗栗社福團體自力更生及展現生命力的好榜樣。

(時報資訊)