新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲15日撂話要居家檢疫、隔離者「隔離就隔離，真不行就用電子手銬！」豈料16、17日北市又開罰8名趴趴走的居家檢疫者。副市長黃珊珊18日表示，是因為直接辦了無預警登門抽查，還會在居家檢疫者手機設定定位的APP，所以數量增加，但仍強調「他們不是犯人，要多關懷。」

黃珊珊表示，趴趴走的原因是因為比較隨意，但其實居家檢疫與居家隔離的要求是一樣的，隔離者是有配發手機，但檢疫者太多、無法都配手機，且打了電話也無法相信是否就在家，所以中央及管署有寫手機定位的APP程式，北市資訊局也一起進行，就是直接在檢疫者的手機做定位，但現在就怕有人把定位關掉，要請中央做整合。

黃珊珊還說，里幹事也有監控，民政局更有想出辦法打2次電話外，還辦1次無預警抽查，就是請稽查隊故意在隔離、檢疫者家樓下巡邏打電話，接著再上樓抽查，所以開罰人數才增加。

針柯的「電子手銬」一說，新北市長侯友宜稱不要把居家檢疫者當犯人，新北市更成立「居家檢疫關懷中心」。黃珊珊表示，柯講電子手銬聽起來很可怕，但其實就跟以前獨居老人有個手環一樣，但「沒有人要把他們當犯人」，就是用科技化、手機定位，居家檢疫者犧牲了自由，希望大家多一點關懷，把人關在家裡14天會受不了，里幹事也會第一時間協助送餐處理。

黃珊珊說，新北成立居家檢疫關懷中心是因為人多量大，但北市也培養了一些里幹事、里民，出動這1000多位的「防災士」，做好社區防疫，但還是希望用科技化來防疫，因為不應把所有公部門的力量都拿來對付居家檢疫者、增加防疫人員負擔，否則將來很多地區回來的人都要檢疫，人數會爆到無法承擔，且其實開罰他們也很讓人心酸。

(中時 )