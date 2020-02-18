財政部頒發表揚「108年度轉介輸出保險業務績優銀行」，玉山銀行再次榮獲肯定及金融業最佳紀錄，成為唯一連續7年蟬聯此殊榮金融機構。透過結合中國輸出入銀行外，亦攜手海外信用保證基金，提供台商完善跨境金融服務，協助海外台商取得所需資金，提升營運績效，拓展台灣經貿實力。

因應台商新南向市場業務拓展，玉山銀行領先同業率先與中國輸出入銀行合作「全球通帳款承購保險」，提供企業應收帳款買斷服務，滿足企業規避買方倒帳風險、外匯避險及資金融通需求，同時提供企業信用狀買斷保險服務，協助以長天期、高風險地區及非投資等級國際信評開狀行之信用狀為收款條件的企業，規避100％收款風險。

近年來，玉山金控持續布局亞洲，已在9個國家地區設立28個據點，整合科技、跨境與專家團隊，提供企業貿易融資、外匯避險、資金調度等專業客製化跨境金融服務，持續創造顧客價值。

玉山銀行也榮獲國際多項大獎肯定，包含The Banker台灣最佳銀行品牌及The Asian Banker台灣最佳中小企業銀行等獎項，從台灣的專業銀行到亞太最佳銀行，期望成為企業前進亞太最佳靠山。

(中時 )