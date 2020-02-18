去年房地交易頗為熱絡，根據內政部資料統計去年土地買賣，價量創2016年房地合一稅實施後的新高，六都之中，桃園比數增幅最多，而買賣面積增加最多則是高雄市，年增幅超過4成，業者表示，今年上半年交易量恐受疫情衝擊而量縮，但台商資金回流及剛性需求支撐，故長線仍然看好。

根據內政部資料統計，全國去年土地買賣登記共55萬筆，跟2018年相比增加7.8%，也是2016年房地合一稅實施後的新高，但土地買賣移轉面積7715萬坪與前年相比減少了6.1%，六都的交易面積有增有減，不過交易筆數都有成長，全國及六都交易筆數皆創四年新高，而六都中土地買賣增加最多為桃園市，交易筆數年增17.8%，買賣面積增加最多則是高雄市，年增幅42.8%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，不動產市場回溫且前景看好，建商及投資者加碼購置不動產，且台商回流進行產業鏈配置，也挹注土地交易，但因各都價格高低差距大，因此土地交易面積各有增減。

▲全國暨六都進四年土地買賣統計。/圖業者提供

綜觀六都土地買賣趨勢，桃園市及南台灣顯著增溫，桃園市去年土地交易筆數年增17.8%、面積年增29.5%，是六都中土地交易筆數最多的都會區，台南市筆數年增13.0%、面積年增9.7%，高雄市筆數年增13.5%、面積年增42.8%，至於雙北及台中在交易筆數上都成長，但交易面積下滑或持平，台北市買賣筆數年增7.3%、面積年減24.8%，新北市筆數年增2.7%、面積年減34.2%，台中市筆數年增6.7%、面積年減0.1%。

郎美囡表示，市場回溫帶動交易量大幅增加，尤其低價、議題強勁之區域備受矚目，如桃園市、台南市、高雄市受重劃區及各類型發展特區帶動，且價格相對低，相同預算下買方能購置的面積大，故交易量及交易面積皆顯著攀升，至於雙北及台中的交易表現也不俗，但近年土地價格上升，相對壓縮購買面積，就整體市場交易，全國及六都向上發展的趨勢一致。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，不動產市場一片看好，交易屢開紅盤，本預期今年持續增溫，但受到肺炎疫情影響，上半年交易量恐受衝擊而量縮，惟台商資金回流及剛性需求支撐，故長線仍然看好。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)