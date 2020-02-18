證交所董事會 通過多項人事案 17:162020/02/18 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（18）日召開董事會，通過多項人事案，包括內部稽核室主任江陳宗，調升秘書部經理；市場推廣部業務員員陳欣昌，升任市場推廣部經理；上市一部副經理邱元贊，調升企劃研部經理。 此外，還有上市二部副經理張淑貞，調任上市一部副經理；秘書部副經理呂文琪，調升內部稽核室主任；上市二部組長凌啟東，升任上市二部副經理；監視部組長段宗志，調升秘書部副經理；電腦規劃部組長廖劍銘，調升電腦作業部副經理。 (工商 ) #經理 #調升 #秘書 #組長 #二部 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國生產力中心總經理 張寶誠提三願景 要業務遍及亞洲 04:102020/02/14 產業特刊 不畏新冠肺炎 MSCI調升陸股權重 04:102020/02/14 社會新聞 晉級五星級 台南大員皇冠假日酒店新總經理上任 17:452020/02/14 生活 《航運股》陽明總經理退休，謝志堅暫兼任 11:592020/02/15 財經 調查局新一波高階主管異動 北市處2副座全升 12:052020/02/15 社會 傳洪耀福接海基會副董兼秘書長 府院高層：未聽說 23:152020/02/15 政治 傳洪耀福將任海基會秘書長 綠委稱有助小英與台商溝通 18:092020/02/16 政治 高市警文宣印五星旗重懲 交大隊長記過組長調職 10:212020/02/17 社會 時隔14年 VISA台灣區出現女總經理 15:102020/02/17 財經 傅崑萁若回復黨籍 金溥聰：傷害黨形象 09:412020/02/18 政治 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 川普逼死華為…台積電危險？網反應竟是… - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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