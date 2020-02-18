證交所今（18）日召開董事會，通過多項人事案，包括內部稽核室主任江陳宗，調升秘書部經理；市場推廣部業務員員陳欣昌，升任市場推廣部經理；上市一部副經理邱元贊，調升企劃研部經理。

此外，還有上市二部副經理張淑貞，調任上市一部副經理；秘書部副經理呂文琪，調升內部稽核室主任；上市二部組長凌啟東，升任上市二部副經理；監視部組長段宗志，調升秘書部副經理；電腦規劃部組長廖劍銘，調升電腦作業部副經理。

(工商 )

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