蕭煌奇、黃路梓茵（LULU）主持華視節目《上奅台灣歌》，18日出席開播記者會，蕭煌奇表示LULU練歌很勤奮，「她每次休息室都一直練，唱到很吵，我就會過去說糾察隊來了，還被直播出去。」LULU去年對蕭煌奇邀歌催緊緊，她現場也對蕭煌奇喊話以身相許，「這個恩情，我只能嫁給你當作報答。」沒想到他聞言妙回：「妳要嫁給我，也要考慮我的心情。」

蕭煌奇為LULU新專輯寫新歌，「我寫歌是被她強迫的，去年9月在做舞台劇巡演，還沒去大陸，LULU剛好要收歌，她說要在出國前交，我趕在前一天給她。」一旁LULU忍不住大笑，「結果我下周才要錄音！」他笑罵：「妳這個死孩子，催得超緊，一直叫我快交，結果錄音、編曲、製作人都沒處理。」LULU笑說：「後來製作人變他，真的很衰，我就是現代債主。」蕭煌奇一旁感嘆：「她經常會不時給我出很多難題。」

蕭煌奇（右）與LULU一起主持《上奅台灣歌》。（華視提供）

兩人開錄至今默契越來越好，LULU透露蕭煌奇，「後來不只跟上，還整個壞掉，根本是壞掉的煌奇，比憲哥還歪。」但她也讚，「老師真的比較累，他是全台唯一不用看大字報的主持人，所以我們一次會議都是兩小時，他真的是把腳本背得超熟。」蕭煌奇坦言，「她比較習慣錄影，我錄到第3天會迴光返照。」疫情緊張，他透露自己上半年取消近十場活動。

(中時 )