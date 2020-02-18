對隔離期滿返家的台中市民，台中市也特地準備了一份包含口罩和乾洗手液的貼心禮物，由區公所和衛生局人員親送致贈，並附上溫馨關懷單。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真）

首批從武漢包機返台的台商有69名於2月3日入住位台中市檢疫所隔離，18日已期滿返家，其中有16位設籍台中，台中市長盧秀燕特別準備了一份包含口罩和乾洗手液由區公所和衛生局人員致贈並附上溫馨關懷單，提醒他們返家後14天內仍應進行自主健康管理。

台中市衛生局長曾梓展指出，18日清晨由中央派車將69名台商分別送到高鐵以及客運站，針對16名台中市民，則由家屬接回，如需自行返家者，則派車一人一車送回。

他強調市長盧秀燕非常關心隔離期滿返家的台中市民，特地準備了一份包含口罩和乾洗手液的貼心禮物，由區公所和衛生局人員親送致贈，並附上溫馨關懷單，提醒市民返家後14天內仍應進行自主健康管理，應儘量避免外出，如果需要外出應全程配戴外科口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每天早晚都需各量1次體溫，期間如果出現不適症狀，要立刻撥打1922防疫專線或衛生局防疫專線：0928912578依指示就醫。

(中時 )