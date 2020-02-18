新冠肺炎疫情燒不停，眼看國中小開學在即，台南市政府教育局18日表示，針對各國中小108學年度第2學期開學典禮、班親會及校慶運動會等活動，如果是有邀請校外人士參加的大型集會，將請各校取消或改以其他方式辦理，開學典禮若非必要也可以取消。

教育局還說，開學後的班親會，今年將以不邀請家長親自到場的方式辦理，改以書面或使用社群軟體進行溝通；如果學校考量確有邀請家長到校會談的必要，則應落實各項防疫措施。

至於校慶運動會在台南目前無確診病例下，學校得以戶外舉行為原則，並依集會防疫建議事項妥善規畫防疫措施，落實體溫量測、勤洗手、參與人員適當管制等作為，避免大型聚會活動的傳染風險。

教育局進一步指出，在國內疫情警戒尚未解除前，為落實「阻絕傳染風險於校園之外」、「料敵從寬，禦敵從嚴」的理念下，學校室內場地原則上暫不開放民眾及私人團體辦理一次性借用；室外場地在未發生社區傳染前，仍依《台南市各級學校校園場地使用管理辦法》辦理借用，並隨時因應疫情發展調整做法。

教育局長鄭新輝強調，考量社區民眾有到校運動習慣及學生學習輔導活動需求，針對「有固定對象之場地使用者」，像長期借用學校體育場館、禮堂、活動中心、游泳池且有固定對象的休閒運動者、長期借用學校教室且有固定學生的課後輔導活動者等，學校將要求借用單位落實對使用人員14天內旅遊史、健康聲明書、使用前量測體溫等各項防疫措施，並簽訂契約及切結書，才同意繼續借用；若違反規定將立即取消借用資格，此要求已與校長、教師與家長團體達成共識。

(中時 )