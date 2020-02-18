裕隆集團搶進共享市場，旗下格上租車多元移動新服務體驗第一彈就是「電動多元計程車SmartTaxi」，為台灣首家以電動車作為營運工具之計程車營運商，SmartTaxi自2018年下半年成立以來，截至2月中為止，已累積20萬趟次載客數，預計在載客量逐漸提高的狀態下，在2020年可望突破30萬趟次。

為慶祝第30萬趟次的重要里程碑，同時也慶祝格上租車母公司裕融企業30週年生日，格上將舉辦「三十有你」活動，即日起下載APP叫車搭乘即可參加，將致贈第30萬位客人超級大福袋-獨享免費搭乘SmartTaxi一個月(每日一次範圍涵蓋雙北地區)。

SmartTaxi車隊全數採用納智捷品牌之純電動車 S3 EV，由訓練有素的專業司機，提供民眾全新型態的綠能計程車體驗，根據民眾乘車滿意度調查結果，高達七成的民眾願意優先選擇具科技感、可達到節能減碳效果的電動計程車，對於電動車車行駛中的空氣清新、平穩感與靜謐感也留下深刻印象。

目前SmartTaxi正積極擴大服務範疇與車隊規模，逐步從新店、板橋、南港／信義等地向外擴展，車台數已超過100台，預計今年九月將自建車隊，歡迎認同環保愛地球的專業司機加入行列。

而因應近期武漢肺炎疫情，SmartTaxi的司機也嚴加執行防疫工作：包含值勤前司機均先自我測量體溫，並對車輛進行清潔和消毒；值勤時，司機全程配戴口罩，並避免與客人過多交談；值勤後，於客人下車後，立即對乘客常碰觸的部分如座椅、門把等部位進行擦拭和消毒，確保乘座空間的清潔衛生，落實安心守護的顧客承諾，民眾可安心搭乘。

(中時 )