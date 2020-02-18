智慧型手機品牌realme 積極布局5G產品線，預告將於2月24日在西班牙馬德里舉辦《Speed of the Future全球線上發表會》，帶來旗下首款5G旗艦手機realme X50 Pro 5G，同時也將是首批搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G處理器的機型。線上發表會將在台灣時間2月24日晚間5點於YouTube、Facebook和realme活動頁面進行直播。

Qualcomm於2019年年底舉辦的第四屆Snapdragon技術峰會上，宣布realme將成為首批採用Qualcomm Snapdragon 765G與Snapdragon 865 5G的品牌。2020年1月7日搭載Snapdragon 765G的realme X50在中國大陸正式發表，為realme旗下首款5G手機，此後realmey接著推出第二款5G手機，也是realme的首款5G旗艦realme X50 Pro 5G，搭載Snapdragon 865 5G處理器、採用90Hz三星Super AMOLED螢幕，並支援65W SuperDart超級閃充技術，除此之外，還有更多驚喜將於發表會揭曉。

realme X50 Pro 5G搭載Snapdragon 865 5G處理器、採用90Hz三星Super AMOLED螢幕、支援65W SuperDart超級閃充技術。（摘自realme官方微博）

《Speed of the Future全球線上發表會》直播連結

realme積極布局全球，憑藉「敢越級」品牌理念和具競爭力的產品，已陸續進入中國大陸、印度、東南亞、俄羅斯、中東、西歐、台灣等25個市場，並成為全球成長最快的智慧型手機品牌之一。根據Counterpoint 2019年第三季全球統計資料，realme智慧型手機出貨量已逾1,000萬台，名列全球第七，相較2018年同期大幅增長808%。2020年，realme將作為「潮玩科技普及者」，以手機和AIoT作為雙引擎，打造智慧潮玩生活，為全球消費者帶來具有驚喜感的科技潮品。

(中時電子報)